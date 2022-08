ALAMIN: Ano ang 'new generation' vaccines kontra COVID-19

Watch more News on iWantTFC

Posibleng hindi magtapos sa una o ikalawang booster shot ang ituturok sa publiko laban sa COVID-19.

Sa katapusan kasi ng taon o unang bahagi ng 2023, maaaring maging available na ang sinasabing new generation vaccines.

Kung ang mga bakunang ginagamit kasi ngayon ay nakabase sa ancestral strain ng SARS-CoV-2, ang new generation vaccines ay maaari na ring labanan ang mga mas bagong variant ng virus.

"Itong mga lumalabas of late na subvariants, hindi na lang po 1 o 2 ang mutations nila sa spike regions. That is why our vaccines are having a hard time protecting each individual because of all of these mutations," paliwanag ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

"Dito sa makabagong bakuna na ilalabas, ito, can cover these mutations and can specifically address these mutations. Kaya mas magiging mabisa siya kaysa dito sa current vaccines na mayroon tayo," ani Vergeire.

Ayon naman kay Dr. Nina Gloriani, chairperson ng vaccine expert panel, posibleng irekomenda ang mga makabagong bakuna bilang second o third booster.

Pero gaya ng mga naunang bakuna, dadaan pa rin ito sa pag-aaral at tamang proseso.

"Titingnan natin ulit, ano ba'ng data nila kasi kailangan effective siya," anang doktora.

Tiniyak ng DOH na may pondo nang nakalaan sakaling maging available ang mga bagong bakuna.

Samantala, kasalukuyang nakakakita ang DOH ng pag-plateau o pagbagal sa pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Kung tutuusin, hindi anila ganoon kataas ang 4,000 kaso na naitatala sa bansa kada araw kompara noon.

Pero muling inilagay ng US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang Pilipinas sa level 3, na nangangahulugang may mataas na antas ng hawahan.

Ayon sa DOH, iba ang ginagamit na batayan ng US CDC sa pagtaas ng level sa bansa.

State of calamity

Dahil hindi pa malinaw kung papalawigin o tuluyan nang aalisin ang state of calamity sa bansa, sinabi ng DOH na may mga hakbang na silang ginagawa sakaling piliin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ito.

Kasama rito ang pakikipag-usap sa Kongreso para emyendahan ang COVID-19 Vaccination Program Act para maipagpatuloy ang bakunahan kahit wala pang manufacturer na nabibigyan ng certificate of product registration.

Kung ang dating presidential adviser na si Joey Concepcion ang tatanungin, susuportahan niyang tanggalin na ang state of calamity.

"Because even countries na tumataas ang mga kaso, wala namang state of public health emergency because hindi naman napupuno ang hospitals," ani Concepcion.