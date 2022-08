Dalawapu’t isang babae ang nasagip ng National Bureau of Investigation (NBI) mula sa prostitusyon sa Bayombong, Nueva Vizcaya.

Ayon sa NBI, nagsimulang bantayan ng kanilang operatiba ang Sunrise Videoke Bar sa Barangay Santa Rosa nang makatanggap sila ng impormasyon noong Agosto 2.

Nagtatrabaho umano bilang guest relations officer ang mga babae kung saan ay nailalabas sila ng mga kustomer para makipagtalik kapalit ng P1,000 hanggang P3,000.

Nang makumpirma ang impormasyon ay nagsagawa ng entrapment operation ang NBI kasama ang Inter-Agency Council Against Trafficking noong Agosto 8 na mismong “big night” ng videoke bar.

Nagpanggap na kustomer ang dalawang NBI agent kung saan ay nagbayad sila ng P3,000 bar fine kada isang babae na ilalabas at kasunod nito ang pagsalakay ng operatiba.

Naaresto ang manager at cashier ng videoke bar habang nagkataong wala doon ang sinasabing may-ari nito. Nasampahan na sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003.

Ipinasakamay ang mga nasagip na babae sa DSWD na siyang mag-aasikaso ng kanilang pag-uwi.

- ulat ni Harris Julio