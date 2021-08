CAVITE - Mahigit kalahating araw nang hindi naiaalis sa Bacoor Loop Road ng CAVITEX ang isang container van na naglalaman ng mga plywood sheet na tumagilid sa kalsada noong Linggo.

Dumiretso at nahulog sa damuhan sa gilid ng kurbada patungong Bacoor ang tractor head ng truck. Nawasak ang bahagi ng guard metal grills o bakod ng kalsada. Naharang ang isang lane ng kurbada kaya nagkaroon ng pagbagal ng daloy ng sasakyan noong rush hour.

Ayon kay Police Staff Sgt. Marvin Rae Calaor ng Bacoor City Police, walang natamong sugat ang 37 anyos na drayber na si Gregg Gidor.

Kuwento ng drayber sa pulis, biglang naghiwalay ang tractor head at ang trailer ng container van habang lumiliko siya sa kurbada pasado alas-4 ng hapon.

Noong Hunyo, tumagilid din ang isang container van truck sa parehong lugar. May ilan pang naitalang “self-accident” sa naturang kurbada.

The truck driver told Bacoor police the trailer carrying the container van suddenly detached from the tractor head as he made the turn toward the Bacoor exit past 4 pm.



The van’s contents were declared as plywood sheets. Police suspect it was overloaded. pic.twitter.com/xBJqPTFA5a