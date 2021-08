Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Umabot na sa full capacity ang Sta. Rosa Community Hospital kaya ang ibang pasyenteng naghihntay na ma-admit ay nasa labas na lamang ng pagamutan.

Karamihan ay may mga sintomas ng COVID-19 kaya problema ng ospital ay kung saan sila ilalagay dahil kahit ang mga pribadong ospital sa Sta. Rosa, Laguna ay puno na rin ng mga pasyente.

Nasa 30 pang pasyente sa Sta. Rosa Community Hospital ang patuloy na ginagamot sa COVID-19.

Ang mga tent na nagsisilbing isolation facility, punong-puno rin.

Sa lobby ng ospital, marami pa ring pasyenteng hirap huminga ang naghihintay na may mabakanteng kuwarto.

Kulang na kulang na rin ang mga oxygen tanks at healthcare workers sa ospital.

Sa pagtaya ng hospital chief na si Dr. Parnell Patacsil, 20 hanggang 30 nurse at 5 hanggang 10 doktor ang kanilang kailangan.

"Pinaghahati-hati na namin ang katawan namin sa duties lalo na sa ER. Some of my personnel nagdu-duty sila ng 12 hours straight para matugunan lang ang pangangailangan ng mamamayan," ani Patacsil.

Tumataas din ang bilang ng mga bata na tinatamaan ng COVID-19 kaya minamadali na ang pagpapagawa ng pedia COVID-19 isolation facility.

Ayon sa Sta. Rosa City LGU, kahit mga pribadong ospital nila ay puno na rin.

—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News