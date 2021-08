Repatriation ng mga Pinoy sa Afghanistan pinabibilisan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Hinimok ng isang senador ang Department of Foreign Affairs at Department of Labor and Employment na bilisan ang repatriation ng mga Pinoy na naiipit ngayon sa gulo sa Afghanistan matapos muling makubkob ng Taliban group ang nasabing bansa.

Ayon kay ni Sen. Francis Tolentino, dapat paspasan ng DFA at DOLE ang paglikas sa mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa Afghanistan matapos i-take over ng mga Taliban ang presidential palace at buong kapitolyo sa Kabul.

"As the humanitarian, political, and security crisis in Afghanistan continues to worsen, the need to immediately repatriate the remaining Filipinos in Afghanistan becomes even more urgent as each day passes," ani Tolentino.

Sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Islamabad, Pakistan, tinatayang nasa 200 Pinoy pa ang nasa Afghanistan, karamiha'y nagtatrabaho bilang hotel manager, propesor, accountant, company manager, at engineer.

Tinatayang nasa 75 na mga Pinoy naman ang nag-aabang sa gagawing unang batch ng repatriation, ayon sa DFA.

Ayon kay Joseph Glenn Gumpal, pangulo ng Samahang Pilipino sa Afghanistan, ligtas pa sa ngayon ang mga Pinoy sa naturang bansa.

Wala pa umanong natatanggap na ulat ang grupo na may Pinoy na nasaktan.

Pero natatakot sila sa maaaring mangyari sakaling puntahan ng Taliban ang lugar na kanilang tinitirahan, ayon kay Gumpal.

Noong Linggo, itinaas ng DFA ang Alert Level 4 sa sitwasyon sa Afghanistan, kung saan magsasagawa ng mandatory repatriation at evacuation ng mga Pinoy sa bansa.

Nauna nang tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin jr. na inaayos na ang chartered flights sa pagpapauwi ng mga OFW habang patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga awtoridad.

Siniguro rin ng Palasyo na mare-repatriate ang mga Pinoy na nais umalis na sa Afghanistan.

"Gumagawa na po tayo ng hakbang para tuluyan silang ma-repatriate so pupuwede po kayong makipag-ugnayan sa ating embassy," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

--Ulat nina Robert Mano at Willard Cheng, ABS-CBN News