Presyo ng oxygen tank tumaas sa ilang tindahan sa Maynila

Dalawang araw nang naghahanap ng oxygen tank si Marjorie Homer sa mga bilihan ng medical supplies sa Bambang, Maynila.

Bumiyahe siya mula Rodriguez, Rizal para may maiuwi sa nanay na na-stroke at hirap huminga.

"Halos lahat po 'ata nalibot na namin," ani Homer.

"Buhay po ng Mama namin, mahirap mawalan ng nanay. 'Di baleng mawala na lahat, 'wag lang nanay, mahirap po," dagdag niya.

Ayon sa mga nagbebenta ng oxygen tank, 2 linggo nang halos walang dumadating na supply. Kung mayroon man, mabilis din umano itong nauubos.

Dahil sa taas ng demand, P400 hanggang P1,000 ang itinaas ng presyo ng oxygen tank kompara noong bago mag-enhanced community quarantine ang Metro Manila.

Ang isang 15 lbs na oxygen tank, halimbawa, ay may P3,500 na ngayon mula sa dating P2,700 habang P4,500 na ang 20 lbs na tangke mula P4,100.

"Mismong mga supplier namin wala, nagkaubusan na," sabi ni Raquel Henario, na nagtitinda ng medical supplies.

Pasok pa rin naman umano ang mga presyo sa suggested retail price at maximum price na itinakda ng Department of Health (DOH) at Department of Trade and Industry (DTI).

Para kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, walang dahilan para magtaas ng presyo ang mga retailer ngayon.

"In fact, according to the manufacturers, ang presyo ng oxygen natin has been the same for the last more than 10 years," ani Castelo.

"'Yong retailers na nakikita natin na nagbebenta above the suggested retail price issued by the DOH, titingnan natin sila and we will issue letters of inquiry," dagdag niya.

Wala rin umanong kakulangan sa supply ng oxygen.

Nasa 600 hanggang 700 tons ang napo-produce ng manufacturers habang nasa 250 hanggang 30 tons lang ang pangangailangan kada araw.

Pero ibang usapan aniya ang kakulangan sa cylinder tanks o mga walang lamang tangke.

Marami raw kasi sa mga ito ang natetengga nang ilang araw sa mga ospital, na dapat agad nare-refill.

Panawagan ni Castelo: "Hindi siya (oxygen tanks) puwedeng maipon sa ospital or sa mga private laboratories or sa mga bahay, kasi lalo na kung empty naman siya, i-circulate na natin 'yan sa merkado."

Depensa naman ng Philippine Hospital Association (PHA) na responsibilidad ng mga supplier na kuhanin at i-refill ang mga tangke mula sa mga ospital.

Sadyang marami lang daw bumibili ng oxygen tanks ngayon.

"Dumami rin 'yong mga gumamit ng oxygen sa mga bahay-bahay nila kaya possible na 'yon ang umaagaw sa supply ng ospital," ani PHA President Dr. Jaime Almora.

Samantala, nagbabala ang Philippine National Police sa mga nagho-hoard ng medical supplies.

Makikipagtulungan umano ang PNP sa DTI para ma-monitor ito.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News