Mayor Emmanuel Maliksi ng Imus, Cavite positibo sa COVID-19

Positibo sa COVID-19 si Imus City Mayor Emmanuel Maliksi. Retrato mula sa Facebook page ni Maliksi

Nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Emmanuel Maliksi ng Imus, Cavite, sabi ngayong Lunes ng opisyal.

Sa pahayag sa kanyang Facebook page, sinabi ni Maliksi na kasalukuyang siyang naka-isolate at nagpapagaling sa South Imus Specialist Hospital.

“Sa kabila ng ating labis na pag-iingat...ikinalulungkot ko pong ibalita na ang inyong lingkod ay positibo sa Covid-19,” ani Maliksi.

Magpapatuloy anya ang serbisyo ng lokal na pamahalaan ngayong mataas ang mga kaso ng COVID-19 sa Imus at punuan ang mga pagamutan.

“Mananatiling bukas ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa inyo lalo na sa kritikal na panahong ito,” anang alkalde.

Humingi rin ng panalangin si Maliksi sa publiko.

“Pagtutulungan at panalangin ng kagalingan at maayos na kalusugan ang tanging hiling natin para sa lahat. Babangon tayo at sama-sama nating malalagpasan ito,” ani Maliksi.

Sa kanyang huling ulat sa isang online public forum, sinabi ni Maliksi na lampas 1,000 pa rin ang mga aktibong kaso sa Imus.

Walo naman ang kumpirmadong kaso ng mas nakahahawang Delta variant sa lungsod.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC