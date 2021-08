Lambda variant ng COVID-19 dapat bang katakutan?

MAYNILA — Ngayong may unang kaso na ng COVID-19 Lambda variant sa bansa, ano nga ba ito at paano ito naiiba sa ibang variant ng coronavirus?

Ang Lambda variant o C.37 ay unang na-detect sa Peru noong Disyembre 2020. Variant of interest pa lang ito, ayon sa World Health Organization (WHO), kumpara sa Delta, Alpha, Beta at Gamma na mga "variant of concern" na may kakayahang makaapekto sa populasyon.



Ayon sa Department of Health, mataas ang transmissibility o kapasidad makapanghawa ng Lambda variant at halos kahawig ito ng Delta variant.



Pero nilinaw ng DOH na epektibo pa rin laban dito ang mga bakuna kontra COVID-19.

"Wala ho tayong ebidensiya na resistant [ito] sa COVID-19 vaccine... Tinitingnan natin at pinag-aaralang maigi pero base po sa analysis natin sa mga datos across the countries na apektado nito, hindi naman po siya mas kumakalat compared to the Delta variant," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Iminungkahi ng public health advocate na si Dr. Tony Leachon na ngayon pa lang dapat ay pinaghahandaan na ng gobyerbo ang pagbibigay ng booster shot para mapigilan ang bagsik ng mga variant ng COVID-19.

"'Yung bakuna dapat i-revisit natin kung ano oorderin natin... Kaya dapat nandun na tayo sa pag-iisip kung ano gagawin natin, pag-isipan natin kung mag-booster tayo later on or mag-mix-and-match na tayo kasi ito na ang pinag-aaralan sa ibang bansa so dapat advance din ang ating thinking process," ani Leachon.