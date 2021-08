Ilang lungsod sa NCR mas pinaigting ang pagbabakuna

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mas pinaigting pa ng ilang lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan ang pagbabakuna lalo't dumarami na ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR).

Sa Muntinlupa, magsisimula nitong Lunes ang "Bakuna sa Gabi". Extended na hanggang 10 p.m. ang vaccination sa New Cupang Health Center na magsisimula naman 7 a.m.

Ito'y para matulungan ang mga economic frontliner na nasa night shift at nahirapang pumunta sa vaccination site sa umaga. Paalala ng LGU, by-appointment lang ito at dapat may natanggap na text message na nagsasabi ng inyong schedule.

Sa Taguig, tuloy-tuloy naman ang bakunahan hanggang hatinggabi hanggang sa matapos ang enhanced community quarantine sa NCR. Bukas ang Bonifacio High Street 2 Mega Vaccination Hub mula 4 p.m. hanggang 12 a.m.

Ito rin ay para sa mga hindi kayang magpabakuna sa umaga. Ang programang ito ay kasabay din ng Taguig Vaccination Bus na umiikot sa iba't ibang barangay.

Sa Parañaque, nagpapatuloy rin ang kakabukas lang na drive-thru vaccination sa Bagong Nayong Pilipino. Sa unang linggo ay para muna ito sa mga taga lungsod pero bubuksan rin ito sa mga taga ibang siyudad sa Metro Manila.

Kung walang sasakyan, may libreng shuttle din mula sa SM Sucat papunta sa drive-thru site. Kailangan rin registered ang lahat na magpapabakuna.

Sa Maynila, mas pinarami na ang slots para sa drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand. Simula Lunes, tig-200 doses na ang nakalaan mula sa dating 100 lang. At ayon sa LGU, mabilis napuno ang mga slot at halos wala ng bakante hanggang Agosto 22. No walk-in rin sa bakunahan dito. -- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News