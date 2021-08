'Drop box enrollment' ng isang paaralan sa Mandaluyong City nitong Agosto 16, 2021. ABS-CBN News

Pagdating ng enrollment drop box ng Mandaluyong Elementary School sa barangay hall ng Barangay Poblacion nitong Lunes, kumuha agad ng form si Cosme Gonowon.

Ie-enroll niya ang kaniyang anak, na isa sa 9 na pag-aaralin niya sa parating na school year 2021-2022.

"Mas [magaan] ang proseso dahil nandito sa barangay kaysa pupunta pa ng eskuwelahan," ani Gonowon.

Ini-scan naman ni Emelyn Campos ang QR Code sa Facebook page ng Mandaluyong Elementary School para i-enroll ang anak sa Grade 6 sa pasukan.

"Mas convenient kasi hindi ka na kailangang umalis, mas safe," ani Campos, na ikinuwento ring nami-miss ng kaniyang anak ang face-to-face classes.

Ang Mandaluyong Elementary School ang magpoproseso ng mga isinumiteng enrollment form sa tulong ng mga gurong pinapapasok sa ilalim ng skeletal workforce.

Nakiusap ang Department of Education (DepEd) sa inilabas nitong enrollment guidelines na hangga't maaari ay mga fully vaccinated na tauhan ang mangasiwa ng enrollment.

Sa guidelines, remote enrollment ang gagamitin sa enrollment period mula Agosot 16 hanggang umpisa ng klase sa Setyembre 13.

Kasama rito ang pagtatalaga ng mga dropbox para roon kumuha at punan ang enrollment form, at online na pagsumite ng form, na maaaring ma-download sa websites ng DepEd at mga paaralan.

Maaari rin umanong mag-ugnayan ang mga magulang at guro sa pamamagitan ng tawag, text at social media.

Bilang konsiderasyon ngayong may pandemya, puwedeng kumpletuhin hanggang Disyembre 31 ang documentary requirements tulad ng birth certificate, resulta ng mga assessment exam at iba pa.

Muling iginiit ng DepEd na sa pagbabalik-eskuwelahan ng mga bata, wala pa ring face-to-face classes maliban na lang kung papayagan ni Pangulong Duterte.

Noong nagdaang school year, umabot sa 22.7 milyon ang enrollment sa public schools.

Nasa 26.6 milyon naman ang kabuuang enrollment sa Pilipinas, kasama ang public at private schools, Alternative Learning System, state at local universities na nag-aalok ng basic education, at Philippine schools sa ibang bansa.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News