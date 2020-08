Mga magulang hinimok na i-enroll ang mga anak ngayong naurong ang school opening

Nagsasagawa ng drop box enrollement sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila noong Hunyo 16, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Hinimok ni House Basic Education and Culture Committee Chairman Roman Romulo ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak ngayong inurong ang petsa ng pagsisimula ng klase.

"We would encourage parents to take advantage of the six-week delay in the start of the academic year to enlist their children in school, if they haven’t already done so," ani Romulo, na kinatawan ng lone district of Pasig City sa Kamara.

Hinikayat din ni Romulo ang mga paaralan na gumawa ng paraan para matulungan ang mga late enrollee.

Nakatakda sanang magsimula ang klase sa Agosto 24 pero inanunsiyo noong Biyernes ng Department of Education na inuusod na nila ito sa Oktubre 5 para mabigyan ng pagkakataong mas makapaghanda pa ang mga paaralan sa pagpapatupad ng distance learning.

Sa darating na pasukan, ihahatid ang mga aralin sa mga mag-aaral sa bahay sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon, at radyo. Ipinagbabawal pa kasi ang klase sa mismong paaralan dahil sa banta ng COVID-19.

Ayon kay Romulo, inaasahang mas magiging handa ang mga paaralan para magpatupad ng distance learning ngayong naantala ang school opening.

"We are also counting on the DepEd to use the rescheduling to further improve the school system’s overall readiness in administering the shift to blended remote learning," aniya.

Sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo, ibinahagi ni Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na 4 milyong mag-aaral ang hindi nag-enroll sa darating na pasukan at maituturing na mga out-of-school youth.

Sa huling tala ng DepEd, 23.2 milyon mag-aaral na ang nag-enroll para sa School Year 2020-2021. Ito ay 83.8 porsiyento ng kabuuang bilang ng mga mag-aaral noong nakaraang taon, na nasa 27 milyon.

-- May ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News