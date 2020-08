Metro Manila bike lane network, balak itayo ng DOTr

Pinaplano ng Department of Transportation ang pagkakaroon ng isang malawak na bike lane network sa buong Metro Manila, na gagastusan ng higit P1 bilyon.

Kabilang sa mga dadaanan ng bike lane — na may habang 644 kilometro — ang mga circumferential road, radial road, at ilan pang major road sa Ortigas, Buendia, White Plains, Estrella, Ayala at Manggahan Floodway.

Dadaan din ang bike way sa Metro Manila Greenways sa Marikina, Mandaluyong, Makati at Pasig.

Dumami ang mga gumagamit ng bisikleta bilang transportasyon matapos ipagbawal noong Marso ang mga pampublikong sasakyan dahil sa lockdown.

Sa tala, nasa higit 2,880 siklista ang dumadaan sa EDSA kada 2 oras ngayong limitado ang public transportation.

Aminado naman ang Department of Public Works and Highways na limitado ang espasyo ng EDSA kaya lalong sisikip ang highway sa paglalagay ng bike lane.

May ilan namang lokal na pamahalaang naglagay na rin ng bike lane sa kani-kanilang mga nasasakupang lungsod para protektahan ang mga siklista, tulad ng Taguig, San Juan, at Parañaque.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News