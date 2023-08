Larawan ni Elvie Vergara mula sa opisina ni Sen. Francis Tolentino.

BATANGAS — May edad na 44 anyos pa lang si Elvie Vergara pero mistulang pinatanda na ito dahil sa matinding pagpapahirap umano sa kaniya ng mga among nangmaltrato sa loob ng mahabang panahon.

Sa unang pagkakataon, nabigyan si Vergara ng atensiyong medikal sa Batangas Medical Center, higit isang buwan matapos siyang masagip ng mga kapatid sa bahay ng anak ng mga amo sa Pallocan West, Batangas City.

Kasama ang mga social worker mula sa Batangas City at Occidental Mindoro, unang sinuri ni Dr. Alexander Cabungcal ng ENT Head & Neck Surgery ang biktima.

Nakita sa pagsusuri ang mga peklat sa noo, ulo, sa may bandang kilay, ilong, taas ng labi at leeg, ayon kay Cabungcal.

Hindi na rin pantay ang cheek bones ni Elvie na bahagyang lumubog na ang kaliwang bahagi, at medyo tumabingi na rin ang ilong niya.

“Sabi niya mahirap siyang huminga sa ilong, noong in-examine namin, medyo masikip nga,” ani Cabungcal.

Nakita rin ang maraming ngipin na nasira sa bandang ibaba ng kaniyang bibig, at deformed na rin ang tenga ng biktima na palatandaan na nagkaroon ito ng sugat dati.

“Ang recommendation natin, magpapa-CT scan tayo para makita rin natin kung may injury siya sa buto kung malalim talaga, tapos 'yung hearing test para tingnan kung talagang humina ang pandinig niya,“ ayon kay Dr. Cabungcal.

Sa pagsasagawa ng comprehensive physical examination mula leeg hanggang paa ni Elvie ay marami pa umanong nadiskubreng mga peklat sa balat ng biktima na posibleng nanggaling mula sa matulis na bagay at mayroon ding palatandaan na posibleng pinaso ito, ayon kay Dr. Christian Julius Mendoza ng Department of Orthopedics ng nasabing ospital.

“Present po in all extremities sa pareho pong kamay, upper extremities, braso hanggang sa balikat tapos mayroon din po sa lower extremities, sa hita at sa binti. Halos hindi po mabilang... initially 'yung kaniyang appearance, 'yung kaniyang examination leads us to think na it is resolvable,” ani Mendoza.

“Primary ang pinakadinadaing po ng victim ay 'yung kaniyang kanang balikat na stiff, ibigsabihin limitado po 'yung galaw ng kaniyang balikat tapos 'yung kaniya pong chest, tagiliran tuwing humihinga ng malalim may nararamdaman po syang pananakit sa area ng ribs,“ dagdag ni Mendoza.

Isasailalim din sa X-ray si Vergara para makita ang iba pang epekto sa kaniyang buto ng mga dinanas na sugat.

Sunod na sinuri ang mga mata ni Elvie na parehas hindi na nakakakita matapos umanong paulit-ulit na suntukin ng mga amo.

Sa visual examination, nakita na may katarata ang kanang mata niya at nang ilawan ay may bahagyang ilaw at hand movement na naaninag si Elvie.

Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Airen Oloroso, kailangan na matanggal muna ang katarata at saka muling magkakaroon ng reevaluation sa kanang mata.

“We will facilitate the surgery of the right eye tapos reevaluate ulit the vision kung makakita , hopefully, hoping tayo na mase-save natin 'yung vision niya on her right eye,“ sabi ni Oloroso.

Kasabay nito, ibinahagi naman ni Olorosoo na wala na tuluyan nang nabulag ang kaliwang mata ng biktima na aniya'y lumiit na rin.

“Yung left eye niya wala na talaga, non-functional na talaga para siyang nagshrink na, bulag na talaga. Pwede siyang nagkaroon ng trauma before there is a possibility but of course we cannot conclude on anything but 'yung causes pwedeng inflammatory pwedeng trauma,“ paliwanag ng eksperto.

Napaiyak na lamang ang biktima nang marinig ang balitang tuluyan na itong nabulag sa kaniyang kaliwang mata dahil bago siya suriin ay umaasa siya na makakakita pa.

Sa kabila nito, tanggap na ni Elvie ang kaniyang sinapit, ang nais lamang niya ngayon ay makulong ang mga among nagmaltrato sa kaniya na naging dahilan ng kaniyang pagkabulag.

