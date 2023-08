Electronic overseas voting isusulong ng Kamara

MANILA - Suportado ng ilang mambabatas sa Kamara ang dagdag pondo ng Commission on Elections (COMELEC ) para masimulan na ang internet voting para sa registered overseas voters sa 2025 national at local elections.

Ito ang inihayag ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms at House Ways and Means chairman Rep. Joey Salceda.

Aniya suportado niya ang inisyatiba ng COMELEC na tuluyan nang gamiting ang electronic voting para sa overseas Filipinos sa 2025.

“I express my support for the COMELEC’s efforts to allow OFW (overseas Filipino worker) voting fully through the internet by 2025, contingent on a system that protects secret voting and can be audited,” sabi ni Rep. Joey Salceda ng second district ng Albay.

Siniguro ni Salceda na itutulak niya ang alokasyon ng budget para mapondohan ang electronic overseas voting.

“Of course, we hope the system is anonymized and encrypted, as is the case in the countries that do it best,” dagdag ni Salceda.

Ayon kay Salceda ang bansang Estonia pa lang sa Eastern Europe ang may electronic voting sa national level

Si Chairman George Garcia at iba pang commissioner ng COMELEC sa Internet Voting demonstration sa COMELEC building sa Intramuros, Maynila noong July 11, 2023. PNA file

Nabigyan naman ng demonstration sa electronic voting system ng Estonia kamakailan si COMELEC chairman George Garcia. Panahon na raw sabi ni Garcia na gamitin na ng bansa ang modernong teknolohiya para sa ating mga halalan.

"We should now venture (into) the other modes of voting. And, therefore, during the en banc session, the en banc adopted a policy to proceed the internet voting, and we interpreted the provision of the law, authorizing the Commission on Elections to venture (into) other modes of voting such as internet voting," sabi ni Garcia.

Natuwa naman ang seafarer na si Jet Digal sa posibilidad na ito. Mula kasi sa Greece hanggang Turkey at Georgia ang biyahe ng kanilang barko.

Halos lahat ng panahon sila'y nasa laot kaya kung mataon daw na eleksyon hindi na siya nakakaboto.

"Yes, maganda talaga kapag online voting para kahit nasa ibang bansa kami makakaboto kami, pero sana maging mahigpit din sa online voting kasi baka my dayaan din na mangyayari," paliwanag ni Digal.

Sa mga nakaraang overseas voting, dumadayo ang mga embahada para ‘embassy on wheels” sa ilang daungan para ihatid ang serbisyo ng pagboto. Kung wala ito, hirap sa pagbiyahe sa embahada ang mga marino.

Hospital worker naman sa Jeddah si Noel Layosa, bagamat nakakaboto siya bilang overseas voter, mas kakailanganin aniya ang internet voting ng mga nasa malalayong lugar. Naniniwala si Layosa na mas darami ang boboto kung matuloy na ang internet voting.

"Kung taga-Taif ka magta-travel ka pa papuntang Jeddah para bumoto, 2 hours yun, lalo na kung Jizan na 12 hours. Ang takot ko lang maraming hackers, pero dapat malakas ang cyber security. Sa amin sa ospital hindi masyadong mahirap, makakatulong 'yang internet voting sa mga mas mahihirap na trabaho tulad ng household service workers," sabi ni Layosa.

Sa bisa ng Section 16.11 ng Republic Act 9189 pinapayagan na ang electronic overseas voting. Inatasan din nito ang COMELEC na pag-aralan ang paggamit ng electronic mail, internet, at iba pang secured networks sa pagboto ng rehistradong overseas Filipino voters.

Ayon naman sa Section 28 ng RA 10590, inuutusan ang COMELEC na patuloy na maghanap ng mas secure na mode o system ng electronic voting para sa onsite o remote registration at elections.

At sinundan pa ito ng Section 23, RA No. 10590 na nag-uutos na alamin ng COMELEC ang pinakamabisang alternative modes of voting, pinapayagan din ng batas ang Komisyon na magbalangkas ng sarili nitong mga tuntunin at regulasyon patungkol sa electronic voting.

