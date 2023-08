Angeles City Police Station 2

MAYNILA - Isang bagong-silang na sanggol ang natagpuan sa tambakan ng mga basura sa Angeles City, Pampanga nitong Lunes.

Ayon sa pulisya, narinig ng isang residente ang iyak ng bata bandang alas-3 ng madaling araw.

"Ang nakakita is 17 years old na babae na 3 to 4 a.m... Nandun 'yung bata nakapatong sa mga basura, then unang ginawa niya is tinawag niya 'yung nakakatandang kasama niya doon sa bahay," ani Patrolman Mark Joshua Soliman.

Nang siyasatin ng mga residente, nakitang humihinga pa pero namumutla na ang sanggol.

Itinurnover ng barangay sa City Social Welfare and Development Office ang babaeng sanggol.

Kaagad itong isinugod sa pampublikong ospital sa Angeles City para agarang mabigyan ng atensyong medikal.

Babala ng mga awtoridad, may criminal liability ang mga magulang na umabandona sa sanggol .

"Under the revised penal code po ay pupwede po silang makasuhan ng child abandonment in relation po sa RA 7610 at kung mapapatunayan po na sila ay may pananagutan ay pwede po silang maparusahan ng pagkakakulong ng hanggang anim na buwan at meron din pong fine yan," ani PNP spokesperson Col. Jean Fajardo.

Patuloy na naman nagsasagawa ng imbestigasyon ang pulisya at sinusuri ang mga CCTV sa ibang sitio dahil madilim at hindi pa umaandar ang CCTV kung saan iniwan ang bata.

--Ulat ni Gracie Rutao