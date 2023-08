MAYNILA — Patay ang isang senior citizen habang walo ang sugatan matapos mabangga ng fire truck na rumeresponde sa sunog sa Maynila noong hapon ng Lunes.

Mabilis umano ang takbo ng fire truck, ayon kay Roger Tungpalan, kaanak ng isa sa mga biktima at nakakita sa insidente.

"Habang mayroong sunog, pinalipat kami diyan sa gilid kasi nga po dadaan ‘yong mga bumbero. Then ang bilis ng truck ng bombero. Siguro hindi na po niya na-control ‘yong pagmamaneho," ani Tungpalan.

Tinamaan ng fire truck ang lola ni Tungpalan na si Violeta Estabillo, 62 taong gulang, na binawian ng buhay sa ospital.

Kabilang rin sa mga nasaktan ang tatlong menor de edad na isinugod sa pagamutan.

Sa ulat ng Manila District Traffic Enforcement Unit, binabagtas ng fire truck ang P. Herrera 1st Street patungo sa Ilaya kung saan may sunog, nang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng fire truck.

“Nailang siya doon sa isang tent na nakalagay sa may tabi ng kalsada at nawalan siya ng control dito sa manibela at naikabig niya rito sa kanan kung saan nakatayo itong mga biktima natin,” ani Maj. Philipp Ines, tagapagsalita ng Manila Police District.

Nasa kustodiya na ng Manila Traffic Section ang driver ng fire truck na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, kahit na mabilis ang takbo ng mga truck ng bumbero, prayoridad pa rin nila ang kaligtasan sa kalsada.

Samantala, isang 55 anyos na lalaking fire volunteer ang namatay habang rumeresponde sa sunog.

Pasado alas-4 ng hapon nang sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Bandang alas-6 ng gabi nang tuluyang maapula ang apoy.

