Seoul at ilang karatig lugar nakaranas ng matinding pagbaha

SOUTH KOREA -- Ginulantang ng matinding ulan at baha ang Seoul, South Korea nitong Lunes, August 8. Bumuhos ang malakas na ulan lalo na sa Seoul at mga karatig lugar. Ang resulta -- matinding pagbaha.

Isa sa mga apektado ang subway station. May mga nasirang kisame. Samantala sabi ng Pilipinang si Maui, ngayon lang siya nakaranas ng matinding baha sa loob ng sampung (10) taong paninirahan niya sa Seoul.

“Syempre sa Pilipinas sanay tayo sa baha pero dito talaga kakaiba. 12 midnight na ako nakarating sa bahay kasi siksikan sa train station. ‘Yung tubig talaga umaapaw, mayroong galing din sa taas tumutulo,” kwento ni Maui.

Katumbas umano ng isang buwang ulan ang ibinuhos na ulan sa loob lang ng isang oras. Bukod sa Seoul, apektado rin ang Incheon at Gyeonggido. Huling nakaranas ng ganito ang South Korea, walumpung (80) taon na ang nakalilipas.

Tuloy naman ang serbisyo ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul.

“Kung sila po ay hindi makapunta sa Embassy at para sa kanilang appointment dahil hindi makarating dahil nga sa masamang panahon, maaring po silang makipag-ugnayan sa amin...mayroon na po kaming advisory ukol dito para mare-schedule po namin ang mga kanilang appointment. At sana patuloy po kayong magmonitor ng lagay ng panahon at mag-observe po tayo ng safety precautions,” pahayag ni Philippine Embassy in Seoul Ambassador Maria Theresa B. Dizon-De Vega.

Hinimok din ng Embahada ang mga apektadong Pinoy na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang numero o pag-email:

Embassy Consular Number: 010-9385-0535

Visa: visa@philembassy-seoul.com

Passport: passport@philembassy-seoul.com

Notarial: notarials@philembassy-seoul.com

Civil Registry: civilregistries@philembassy-seoul.com

Assistance to National: atn@philembassy-seoul.com

