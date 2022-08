Palasyo nagpaliwanag sa isyu ng media accreditation

Ipinaliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa Senate Committee on Public Information kung bakit hindi in-accredit ng Malacañang ang reporter ng pahayagang HATAW.

Ayon kay Angeles, hindi kinikilala ng kaniyang tanggapan ang accreditation ng reporter dahil sa paglabag umano nito sa batas.

Dalawa rin umano ang proseso ng accreditation sa Malacañang. Una ay dapat aprubahan ng press corps ang aplikasyon at pangalawa ay dapat aprubahan din ng Office of the Press Secretary.

"Mayroon po kasi siyang violation. 'Yung kaniyang pag-insulto sa ilang kasamahan namin sa Office of the Press Secretary, mga opisyales pero ang ginamit niyang salita ay anti-LGBTQ na salita. Violation po ito ng Safe Spaces Act na kamakailan lang ipinasa ng ating legislature," paliwanag ni Angeles.

Pero umapela aniya ang reporter at ipinasa na nila sa legal office ang apela.

"Ngunit hindi pa po tapos ang ating kaso. Umapela po ang naturang reporter at nasa tanggapan namin, finorward ko po sa legal kung tama po 'yung kaniyang apela kung ito po ay tama mabibigyan pa rin po siya ng accreditation dahil kung ito ay rasonable," ani Angeles.

Samantala, hiniling naman ni Angeles sa Senado na taasan ang pondo ng PTV 4 dahil masyado nang mababa ang pa-sweldo at may mga back wages din sila na dapat bayaran gayundin din sa IBC-13.

Sa ilalim ngayon ng Office of Press Secretary, sinabi ni Angeles na sinusunod nila ngayon ang one messaging policy.

Ito'y para maiwasan anya ang misinformation, disinformation at malinformation.