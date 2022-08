Watch more News on iWantTFC

Inilunsad ngayong Lunes ng Department of Education ang Oplan Balik Eskwela (OBE), kung saan katuwang nito ang iba-ibang ahensiya ng gobyerno para matiyak na maayos ang pagsisimula ng pasukan sa susunod na linggo.

Nasa 17 kagawaran at ahensiya ng gobyerno ang nagsama-sama sa tanggapan ng DepEd para sa paglulunsad, kung saan ipinresenta nila ang kani-kanilang mga hakbang para sa paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Agosto 22.

Ibinahagi ng Department of Health na pinapaigting nila ang pagbabakuna kontra COVID-19, lalo na sa mga bata at guro. Tutulong din umano ang ahensiya sa pag-monitor ng pagpapatupad ng minimum health standards sa mga eskuwelahan.

Sa panig ng Department of Social Welfare and Development, tuloy ang kanilang supplementary feeding program sa mga piling paaralan kung saan kailangan ng tulong ng mga bata pagdating sa nutrisyon.

Magtatayo naman umano ang Philippine National Police ng assistance desk malapit sa mga paaralan para matiyak ang peace and order.

Nakibahagi umano ang Department of Public Works and Highways sa maintenance activities o pagkukumpuni sa mga paaralan, partikular sa mga nasira ng nagdaang lindol sa Luzon.

Patuloy namang imo-monitor ng state weather bureau na PAGASA ang sama ng panahon na posibleng sumabay sa school opening.

Ayon sa PAGASA, posibleng may papasok pang 2 hanggang 3 bagyo kada buwan ngayong Agosto hanggang Nobyembre.

Tiniyak naman ng Department of Transportation na sapat ang public transportation sa pagbubukas ng klase dahil nagbukas na sila ng mga bagong ruta ng mga bus, jeep, UV Express at iba pa.

Dadagdagan pa rin umano ang mga bus na nagbibigay ng libreng sakay sa EDSA habang may lobreng sakay din sa LRT-2.

Maghihigpit naman sa inspeksiyon sa mga terminal malapit sa schools ang Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority at Department of the Interior and Local Government.

Magde-deploy rin umano ang 3 ahensiya ng mga personnel para tumulong sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko.

Tuloy lang din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagsasagawa ng earthquake drills, lalo't papasok na sa mga eskuwelahan ang karamihan ng mga estudyante.

Para maiwasan na magamit ang mga paaralan bilang evacuation center, patuloy rin umano ang pagtatayo ng gobyerno ng hiwalay na centers na gawa sa matibay na materyales at nakapuwesto sa matataas na lugar na hindi maaabot ng baha.

Sinabi naman ng Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Telecommunications Commission na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga telecommunication company para matiyak ang magandang internet connection sa mga paaralan, lalo na sa mga malalayong lugar.

Ayon pa sa DICT, nakapagtatag na sila ng free internet connection sa ilang public elementary at high schools.

Pinaghahandaan naman ng energy stakeholders ang mataas na demand ng kuryente sa oras na magbalik-eskuwela, ayon sa Department of Energy.

Para sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, bukod sa pagtitiyak ng sapat na supply ng tubig, magkakaroon sila ng regular na water quality testing at maglalagay ng hand-washing facilities sa mga paaralan.

Kasabay ng OBE, inilunsad din ng DepEd ang isang command center na handang tumanggap ng mga reklamo o ano mang isyu hinggil sa pagbubukas ng klase.