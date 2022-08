Timbog ang dalawang suspek sa isinagawang buy bust operation sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City Lunes.

Ang mga suspek ay 20 taong gulang na taga-Barangay Pasong Tamo at 24 taon gulang na taga Sauyo, Quezon City.

Ayon kay Police Col. Marlou Martinez, Deputy Director for Administration ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, nasa P20.4 milyon ang halaga ng nakuhang 3 kilong ilegal na droga mula sa mga suspek.

“Kung napansin natin sa mga naunang operations natin makikita din natin na tea bags. so konektado ito, may mga kasunod pa ito. we hope na may mahuli pa tayong kasunod,” ani Martinez.

Hindi pa masagot ni Martinez kung bakit tea bags ang ginagamit na lalagyan ng droga.

"Di natin masagot for sure but napapansin natin, Chinese tea bag. Pero kung nagkabutan na, mabulaga na lang tayo na ganito and for so long ganito ang nakikita natin,” dagdag ni Martinez.

Konektado umano sa sindikato ang mga nahuli. Siniguro naman ni Martinez na “walang let up” sa pagtugis sa mga operatiba ng ilegal na droga.

“We can safely say na may sindikato na talaga na nagtuturo dito” he said.

Sa ngayon tuloy ang imbestigasyon sa kaso.

"Di naman nawawala, ang intensity laban sa droga. Sana naman madagdagan ang kooperasyon ng komunidad,” ani Martinez.

Sinubukan ng mga news team na kunan ng panig ang mga suspek pero pareho silang tumangging magsalita.

Nakatakdang dalhin ang mga suspek sa Camp Bagong Diwa at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022.