SINGAPORE -- Binigyang parangal ang 40 Filipino hospital staff ng Sengkang General Hospital o SKH sa Singapore na ginanap noong July 27, 2022 sa SKH Auditorium. Inilunsad ang "You Sparkle! Awards 2022," isang taunang service recognition ceremony para sa mga outstanding SKH staff na nagpakita ng service excellence sa pangunguna ng SKH at pakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas sa SG.

CDA Emmanuel R. Fernandez (5th from left), Cultural Section Head Vice Consul Joy Anne B. Lai (2nd from left), and Cultural Officer Rosellie L. Bantay (rightmost) with SKH Department heads

Sa 3,700 employees ng SKH, mahigit 400 ang mga Pilipino. Binati ni Chargé d'affaires Emmanuel R. Fernandez ang mga awardee sa nasabing event kabilang na ang 40 Filipino hospital staff awardees.

Ilan sa SKH Filipino staff na binigyang parangal sa You Sparkle! Awards 2022

Ngayong taon, highlight ng event ang Filipino culture kaya naman makikita sa display ng SKH auditorium ang makukulay na banderitas at Pahiyas kipings na karaniwang makikita sa mga piyesta sa Pilipinas.

Bilang pagsusulong at pagpapakilala sa mayamang kultura ng Pilipinas, mayroon ding Filipino booth, photobooth at interactive dance workshop sa event na nilahukan ang mga hospital staff at iba pang participants. Ang interactive dance workshop ay hango sa Move with Malong, isang online cultural workshop ng Department of Foreign Affairs (DFA) kasama ang National Commission for Culture and the Arts (NCAA) at ng Bayanihan Dance Company.

Ilan sa mga nakilahok sa interactive dance workshop

Tampok din sa event ang mga kilalang pagkaing Pilipino tulad ng adobo, chop suey, lumpiang shanghai at leche flan.

Nagtanghal din ang hospital executives at department heads habang nakasuot ng Filipiniana attire ng Filipino classic hit love song na “Dahil sa ‘yo.”

Nagtanghal ng Filipino classic hit love song na 'Dahil sa 'yo'

Patuloy ang pagtanggap ng karangalan at pagkilala sa serbisyo ng Filipino healthcare workers saan mang panig ng mundo.