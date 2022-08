3 motor, tricycle inararo ng jeep sa Rizal; 2 patay

Inararo ng isang jeep ang tatlong motorsiklo at isang tricycle sa kahabaan ng M.H. Del Pilar St., Sitio Suyok, Brgy. Plaza Aldea, Tanay, Rizal pasado alas-7 Lunes ng umaga.

Dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan.

Lumabas sa imbestigasyon ng Tanay Police na nakatulog ang driver ng jeep kaya nawalan ng kontrol sa manibela at nabangga ang mga biktima sa gilid ng kalsada.

Kinilala ang driver ng jeep na si Virgilio Duran, 58, residente ng Brgy. Mabini, Baras, Rizal.

Dalawa ang patay at tatlo ang sugatan sa naturang road crash.

Pawang nasa gilid ng kalsada ang mga biktima, na may kinakausap at ang iba nag-aabang lamang ng masasakyan.

Kabilang sa mga nasawi ay ang isang senior citizen na taga Sitio Suyuk, Brgy. Plaza Aldea.

Nagtamo naman ng malubhang sugat sa katawan ang tatlo pang biktima na dinala sa Rizal Provincial Hospital System sa Morong, Rizal at East Avenue Medical Center, Quezon City.

Nahaharap sa kasong homicide with multiple serious physical injuries with multiple damage to properties ang driver ng jeep.