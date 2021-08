PGH di muna tatanggap ng non-COVID cases

Philippine General Hospital sa Maynila noong Mayo 5, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Sarado na ang pinto ng Philippine General Hospital (PGH) para sa ibang sakit para mapalawak ang operasyon nito sa mga tinamaan ng COVID-19.

Ito'y matapos umabot sa 262 ang COVID-19 patient ng ospital, lampas sa kapsidad ng ward na 250.

Mga "tunay na emergency" o "life-and-limb threatening non-COVID" emergency tulad ng trauma, heart attack, at massive stroke na lang ang tatanggapin ng ospital sa Maynila.

Tanging ang Department of Ophthalmology and Visual Sciences at Cancer Institute na lang din umano ang mananatiling bukas pero tuloy pa rin ang telephone o online consultation.

"Na-decide na po namin na magbukas pa ng ilang wards at isara po ‘yong non-COVID part kasi po kailangan na nating hatakin ‘yong ibang mga tao namin," ani PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario.

Isa ang PGH sa maraming ospital sa bansa na patuloy na napupuno dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Sa nakalipas na linggo o mula Agosto 8 hanggang 14, pumalo sa 11,283 ang average na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw. Ito ang pinakamataas na 7-day moving average mula nang magsimula ang pandemya.

Pinakamataas ang naitalang arawang kaso sa National Capital Region, na 3,067, ayon sa datos ng ABS-CBN Data Analytics.

Sinundan ito ng Calabarzon na may 2,141 average daily new cases, at Central Luzon na may 1,489 cases.

Tumaas ang mga kaso sa 3 rehiyon nang higit 40 porsiyento sa nakalipas na linggo.

Higit 1,000 din ang mga bagong kaso kada araw sa Central Visayas, habang higit 600 naman sa Western Visayas at Northern Mindanao.

Nangunguna pa rin ang Cavite, Laguna at Bulacan sa mga probinsiyang may pinakamataas na arawang kaso.

Sa Naga, Camarines Sur, bahagyang nakahinga ang Bicol Medical Center dahil sa bumababang bilang ng mga pasyente sa COVID-19 ward, na ngayo'y nasa 31.

Pero patuloy umano ang paghahanda tulad ng pagtiyak ng sapat na medical supply at pagkuha ng mga empleyado.

"Simula po kasi noong mga siguro third week of July, unti-unti na po siyang bumaba, ‘yong cases namin, up to now," sabi ni Dr. Joey Rañola, head ng COVID-19 ward sa Bicol Medical Center.

Bagaman okupado pa rin ang halos 90 porsiyento ng intensive care unit at 84 porsiyento ng COVID-19 wards, nababawasan na umano ang mga pasyente sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City.

May parating pa umanong modular hospital na may 84 kama, bagong oxygen plant, dagdag na nurse at doktor mula sa Armed Forces of the Philippines, at marami ring naga-apply na bagong empleyado.

Samantala, hinimok ng Philippine Nurses Association ang mga kasamahang health workers na huwag mag-resign ngayong nahaharap ang bansa sa krisis, bagama't hindi naman umano sila masisisi dahil hindi maramdaman ang pagpapahalaga ng gobyerno.

Batay sa datos ng Private Hospitals Association of the Philippines, 40 porsiyento ng mga nurse sa mga pribadong ospital ang nagre-resign mula noong nagsimula ang pandemya.

Umaasa ang Department of Health na mapag-usapan muna ang mga hinaing ng mga medical frontliner bago magsipagbitiw, ngayong higit na kailangan ng bansa ang kanilang serbisyo.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

