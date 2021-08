OFW stroke patient sa Bahrain, nakauwi na makalipas ng 11 taon

MANAMA - Nakauwi na sa Pilipinas si Aling Maria (hindi tunay na pangalan) noong August 4, isang domestic worker sa Bahrain na naging paralisado ang kalahating katawan matapos niyang ma-stroke noong Mayo.

Nanatili si Aling Maria sa shelter ng Embassy sa loob ng dalawang buwan nang ma-discharge siya sa ospital.

Bumuti ang kanyang kalagayan sa tulong ng Filipino volunteers ng Philippine-Bahrain Caregiver Society at Al Wali Training and Development Center na nag-alaga sa kanya araw-araw at nagbigay ng physical at speech therapy.

Mula 2008 pa nagtatrabaho bilang domestic worker si Aling Maria sa Bahrain hanggang siya ay ma-stroke. Hindi siya nakapag-bakasyon o nakabalik sa Pilipinas sa loob ng 11 taon. Isang concerned individual ang sumagot sa pang araw-araw na pangangailangan at repatriation expenses ni Aling Maria.

Nagpasalamat ang Philippine Embassy sa Manama sa malaking naitulong ng Salmaniya Medical Complex, Ministry of Interior’s Nationality, Passports and Residence Affairs at ng Public Prosecutor’s Office sa repatriation ni Aling Maria at iba pang distressed OFWs sa Bahrain.

Kasama sa flight ni Aling Maria pauwi ng Pilipinas si McGyver Arasa na nag-boluntaryong samahan siya hanggang makalapag sa NAIA.

Sa Maynila, isang medical team ng OWWA ang nag-evaluate ng kundisyon ni Aling Maria at inayos din agad ang kanyang byahe pauwi ng Camiguin para makasama ang kanyang pamilya.

Source: DFA website