Mga buntis hinimok na magpabakuna kontra COVID-19

Hinimok ng grupo ng mga doktor ang mga buntis na magpabakuna kontra COVID-19 para maiwasan ang pagkakaospital dahil sa sakit pati sa iba pang karamdaman.

Ayon kay Philippine Obstetrical and Gynecological Society President Dr. Christia Padolina, hindi man maipapangako ng bakuna na hindi magkaka-COVID-19 ang mga buntis, mapoprotektahan sila nito mula sa pagkakaospital.

Hindi umano sapilitan o gagawing requirement ng mga OB-GYN ng mga ospital na fully vaccinated ang mga buntis bago manganak.

"Ito po ay makaka-boost ng kanilang panlaban kung sila man ay dadapuan ng COVID-19 virus at ito ay importante to protect them from having the severe illness. It will also protect them from being admitted in the [intensive care unit]," ani Padolina.

Ayon kay Padolina, likas kasing mahina ang immune system ng mga buntis kaya delikado silang mahawahan ng COVID-19.

Kamakailan, isinali ng Department of Health (DOH) sa A3 priority group ng COVID-19 vaccination ang mga buntis na nasa second at third trimester at mga nasa first trimester na maselan ang pagbubuntis.

Samantala, sinabi na rin ng World Health Organization na ligtas para sa mga nagpapasuso o lactating mothers ang magpabakuna.

Ayon naman sa Philippine Pediatric Society (PPS), may mga nanay pa ring ayaw magpabakuna.

Pero kailangan umano nilang maintindihan na ang proteksiyon ng bakuna ay hindi lang para sa kanila kundi para sa kanilang mga sanggol.

"Maganda na magpabakuna 'yong nanay na nagpapadede para ‘pag gumawa na ng antibodies ‘yong katawan nila, mapapasa nila sa baby nila sa pamamagitan ng breastmilk nila 'yong antibodies nila against COVID," ani PPS fellow Dr. Andrew Camposano.

Sa ngayon, hindi pa irerekomenda ng PPS na isama na rin sa A3 ang mga nagpapadede.

Wala rin umanong inirekomendang brand ng bakuna ang grupo dahil kahit anong brand ay may maibigay na proteksiyon.

Nauna nang sinabi ng DOH na lahat ng bakunang may emergency use authorization sa Pilipinas ay puwedeng iturok sa buntis maliban sa Sputnik V ng Gamaleya.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News