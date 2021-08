Hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga local government unit (LGU) sa Kamaynilaan na maglabas ng mga ordinansang magpaparusa sa mga hindi awtorisadong pagturok ng COVID-19 vaccine bilang booster shot.

"It is hereby resolved that, the Metro Manila Council hereby urges local government units of Metro Manila to issue executive orders and or enact ordinances therein penalizing all persons who are found to be responsible for the unauthorized inoculation utilizing government-procured COVID-19 vaccines as booster shots," sabi sa isang resolusyon.

Ito'y kasunod ng ulat na isang fully vaccinated sa Mandaluyong CIty na naturukan ng booster shot sa Quezon City.

Papanagutin din ng National Task Force (NTF) Against COVID-19 ang anila'y vaccine hoppers o mga nagparehistro para sa pagbabakuna sa iba't ibang LGUs para makakuha ng higit 2 dose.

"Booster shots are forbidden pa. Napakaliit pa ng porsyento ng population na fully vaccinated," sabi ni NTF Against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez.

"We are asking our people to be patient. We should be morally obliged to wait for our turn. When we are already finished, let other people finish their turn," ani Galvez.

Sa ngayon, umaabot na sa 230,00 doses ang naituturok kada araw sa Metro Manila, na nasa ilalim ng enhanced community quarantine dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Dumating naman ngayong Linggo ang 469,200 dagdag na doses ng COVID-19 vaccines ng Moderna na binili ng pamahalaan at pribadong sektor.

Sa bilang na iyon, 150,000 doses ang mapupunta sa pribadong sektor.

Sa ngayon, higit 15 milyong indibiduwal na ang naturukan ng kanilang unang dose ng COVID-19 vaccine sa bansa.

Nasa 12.4 milyon naman ang fully vaccinated na o katumbas ng 17.5 porsiyento ng target population na mabakunahan.

Nasa 20 hanggang 30 milyong dose ng COVID-19 vaccines ang inaasahang darating sa Pilipinas ngayong Agosto at Setyembre.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News