Pangatlong batch ng mga Pilipinong umuwi mula Sabah, dumating na sa Zamboanga

ZAMBOANGA CITY - Dumating sa pantalan ng Zamboanga ang nasa 400 Pilipino na kasama sa pangatlong batch sa mga umuwi mula Sabah nitong Biyernes.

Nasa 231 sa mga ito ay taga Tawi-tawi habang 50 dito ay taga-Sulu. Mga 25 naman sa mga bumalik ay taga-Zamboanga at 20 ay umuwi ng Basilan.

May 42 na mga Pilipino naman ang inaasahang uuwi sa iba pang lugar dito sa bansa at pansamantalang dinala sa center for displaced persons ng DSWD-Region 9 sa Zamboanga.

Ayon sa tagapagsalita ng DSWD-9 na si Ivan Eric Salvador, namahagi ang DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, medical assistance. Maging ang gastusin sa transportasiyon pauwi ng mga Pilipino sa kani-kanilang probinsya ay sagot na ng DSWD.

Nagsagawa rin ng one-stop-shop ang ibang ahensiya ng pamahalaan upang matukoy ang iba pang mga pangangailangan ng mga ito.

Ayon sa DSWD-9, inaasahang nasa 4,000 pang mga Pilipino mula Sabah ang uuwi sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.