Pagsuot ng face shields sa pampublikong sasakyan, mga opisina umarangkada na

Nagsimula na ngayong Sabado, Agosto 15, ang requirement sa pagsusuot ng face shield, bukod pa sa mga face mask sa mga pampublikong sasakyan at mga opisina, na layong mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Alinsunod ito sa magkakahiwalay na utos na inilabas ng Department of Transportation -- na sinabing may face shield requirement na sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at modified GCQ -- at ng Department of Labor and Employment na inatasan ang mga opisina na ipag-face shield ang mga empleyado, bukod pa sa face mask.

Ayon sa DOTr, naging maayos ang unang araw ng pagpapatupad ng memorandum.

Bukod sa hindi papayagang makasakay ang pasahero, pagmumultahin din ang mga tsuper na magsasakay ng mga walang suot na face shield.

" 'Yung unang penalty will be a fine of P5,000 at sa second penalty po it will be a fine of P10,000 po,” ani Transportation Assistant Secretary Steve Pastor.

Ngayong epektibo na ang face shield requirement sa mga opisina, hati naman ang ilang empleyado ukol dito na naninibago sa bagong panuntunan.

"OKnaman to sir kasi pag-protekta din ito sa COVID, lalo ngayong dumadami yung COVID. At saka sa mga pasahero, yung dikit-dikit yung sa upuan, kailangan talaga mag-face mask, mag-face shield,” ani Lito Sarco.

"OKnaman yung paggamit, kaya lang minsan, lalo na 'pag unang gamitin mo, mainit at saka masakit sa mata at saka minsan hindi ka makahinga," ani Rey Mangrubang.

Paliwanag naman ng Department of Health na mahalaga ang pagsusuot ng pinagsamang face mask at face shield para mas mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News