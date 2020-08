Mga papasok sa PNP HQ sa Camp Crame kailangan may face shield

MAYNILA - Magpapatupad ng "no face shield, no entry" ang Philippine National Police (PNP) sa lahat ng papasok sa national headquarters nito sa Camp Crame, Quezon City simula Agosto 17, Lunes.

Sa isang pahayag na inilabas ng PNP, sinabing ipapatupad ito kasabay ng pagdami ng kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Sakop dito ang police personnel, civilian employees, at mga bisita na papasok sa pasilidad.

"We appeal to all to observe health protocols for the sake of everyone's safety against the contagion," ani Police Lt. Gen. Camilo Cascolan, PNP Deputy Chief for Administration.

(Umaapela kami na sundan ang health protocols para sa kapakanan ng lahat kontra sa hawahan ng virus.)

Inatasan ang PNP Headquarters Support Service na ipatupad ang naturang panuntunan.

Maaalalang nagpatupad ng face shield requirement ang gobyerno sa mga pampublikong sasakyan maging sa mga opisina, kasunod ng mga naging pahayag na epektibo ang face shield bilang dagdag-proteksyon laban sa COVID-19 sa tuwing lalabas.

Samantala, sinabi rin ng PNP na mananatili ang kanilang curfew operations nang mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga.

Magpapatupad din daw sila ng triage area para sa mga tauhan ng PNP simula Agosto 15.

Nitong Agosto 13, may 2,757 kumpirmadong kaso na ng COVID-19 sa hanay ng pulisya.

Sa bilang, nasa 13 ang namatay habang 1,826 ang gumaling na sa sakit