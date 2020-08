Face shields kailangang isuot maging ng mga sasakay ng bangka sa Iloilo City

Naka face shield ang mga tauhan sa isang pantalan sa Iloilo City. Jennifer Garcia Fenandez, ABS-CBN News

ILOILO CITY - Pinagsusuot na ng face shield ang mga pasahero na sasakay ng motorbanca mula Iloilo City papunta sa Guimaras Island simula ngayong Sabado.

Ipinatupad na kasi ang mandatory na pagsusuot ng face shield sa mga public transportation ngayong Agosto 15.

Isa-isang iniinspeksyon ng coast guard personnel ang mga pasahero sa motorbanca bago ito hinahayaang makaalis.

Maging ang mga pasahero sa ibang pampublikong sasakyan ay nakasuot na rin ng face shield.

Ayon sa ilang pasahero, mabuting paraan ito para maiwasan na mahawa ng virus.

Aminado naman ang ilang jeepney driver na may ilang pasahero ang sumubok sumakay na walang face shield. Pero hindi nila ito pinapalusot dahil sa takot na magmulta.

May mga karatula din na inilagay sa mga sasakyan na nagpapa-alala sa mga pasahero ng "no face shield, no ride policy."

Samantala, simula Agosto 16 hanggang 31 ay ibabalik sa general community quarantine ang lungsod ng Iloilo dahil sa tumataas na local cases ng COVID-19.

-- Jennifer Garcia Fernandez, ABS-CBN News