ALAMIN: Inaasahang galaw sa presyo ng petrolyo sa Agosto 18

May OIL PRICE HIKE na naman next week!



Eto estimates:

Gasolina P0.60-P0.70/L ⬆️

Diesel walang galaw-

P0.10/L ⬆️

Kerosene walang galaw-

P0.05/L ⬇️ pic.twitter.com/SR1lkquBZv — alvin elchico (@alvinelchico) August 15, 2020

MAYNILA - May taas-presyo sa presyo ng gasolina habang nagbabadya ang paggalaw ng presyo ng diesel at kerosene simula Martes, Agosto 18, ayon sa mga taga-industriya.



Tinatayang dagdag at bawas sa presyo ng produktong petrolyo:

• Gasolina → P0.60 - P0.70/litro (dagdag)

• Diesel → walang galaw o kaya ay P0.10/litro (dagdag)

• Kerosene → walang galaw o kaya ay P0.05/litro (bawas)

Maglalaro sa P0.60 hanggang P0.70 kada litro ang magiging dagdag-presyo sa gasolina.

Ang presyo ng diesel, puwedeng hindi gumalaw o kaya magkaroon ng dagdag-presyo nang hanggang P0.10 kada litro.

Posible namang walang galaw sa presyo ng kada litro ng kerosene o kaya magkaroon lamang ng bawas-presyo na P0.05 kada litro.

Nilinaw naman ng Pilipinas Shell na walang epekto sa presyuhan ng petrolyo ang pagsasara ng kanilang refinery sa Batangas.

Hindi naman anila mawawala ang Shell dahil imbis na mag-refine o magproseso ng krudo, mag-aangkat na lang sila ng diesel at gasolina na ibebenta sa kanilang mga gas station.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News