Abu Sayyaf leader, inilipat na sa Camp Crame

Abu Sayyaf Group leader na si Anduljihad "Idang" Susukan. Kuha ng Davao City Police Office

MAYNILA - Dumating na sa Camp Crame sa Quezon City ang Abu Sayyaf Group leader na si Anduljihad “Idang” Susukan nitong Sabado ng madaling araw.

Ayon kay Police Brig. Gen. Bernard Banac, spokesperson ng Philippine National Police, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Susukan at asawa nitong si Nafrisa sa Clark International Airport pasado alas 10:30 Biyernes ng gabi mula sa Davao City.

Idineretso sa Camp Crame si Susukan at sumailalim sa booking procedures at medical check-up bago ipinasok sa PNP custodial center.

Pansamantalang mananatili sa kustodiya ng pulisya si Susukan habang hinihintay ang desisyon ng korte na may hawak sa kaso nito kung saan siya ikukuklong.

May arrest warrant si Susukan para sa 23 kaso ng murder, 5 kaso ng kidnapping and serious illegal detention, at 6 na kaso ng frustated murder.

Wanted din si Susukan sa Malaysia para sa mga kaso ng kidnapping sa east coast ng Sabah, at iba pang krimen sa Jolo island sa Sulu.--Ulat ni Fred Cipres, ABS-CBN News