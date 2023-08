MAYNILA — Lusot na sa ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ipangalan kay dating Senador Miriam Defensor-Santiago ang Agham Road at BIR Road sa Quezon City.

Ito ay ang House Bill No. 7413 ni Sen. Ramon “Bong” Revilla o ang panukalang Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue.

Una na itong isinulong sa House of Representatives nina Isabela 1st District Rep. Tonypet Albano, Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde, Quezon City 4th District Rep. Marvin Rillo at Surigao del Sur 1st District Rep. Romeo Momo Sr.

Sa ilalim ng panukala, opisyal na papalitan ang pangalan ng Agham Road at BIR Road bilang Senator Miriam P. Defensor-Santiago.

Dalawampu't dalawang senador ang bumoto pabor sa naturang panukala at walang kumontra at wala ding abstention.

Ani Revilla, patunay ito ng pagkakaisa ng mga mambabatas sa paghanga kay Santiago.

“Malinaw na sumasalamin ito sa ating nagkakaisang pagtingala at paghanga hindi lamang sa mga nakamit kundi sa mga makabuluhang kontribusyon ni Sen. Miriam sa ngalan ng lipunan noong siya ay nabubuhay pa,” sabi ni Revilla.

Sabi pa ni Revilla, patuloy na magsisilbing inspirasyon si Defensor-Santiago sa mga mambabatas.

Present sa pagdinig ng senado ang asawa ni Defensor-Santiago na si Atty. Narciso Jun Santiago at ang kanilang mga kaibigan.

Sabi ni Sen. Joel Villanueva, "With the passage of this measure, this nation will forever celebrate and honor Sen. Miriam for the great leader and lawmaker that she was and for her immense contributions to our eternally grateful country."

"To our young people, she was a rockstar not only because of her wit and sense of humor but also because of her bold and moral leadership,” dagdag niya.

Nakilala si Santiago bilang magaling na mambatas na matatalas sa pagtatanong sa mga pagdinig ng Senado. Kinahiligan din ng mga kabataan si Santiago dahil sa kanyang mga pickup lines sa tuwing magtatalumpati.

Pumanaw si Santiago sa edad na 71-anyos noong September 29, 2016.

Kabilang sa mga batas na isinulong ni yaSantiago ay ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act, Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act, Anti-Bullying Act, An Act Restructuring the Excise Tax on Alcohol and Tobacco Products, Fair Competition Law, Intellectual Property Code, Oil Pollution Compensation Act, Biofuels Act, Anti-Torture Act, at Magna Carta of Women.

