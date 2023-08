Bagong opisina para sa OFW claims, kailangan ba?

MANILA – Isang opisina na tututok sa OFW claims at disputes ang kailangan para sa mas mabilis at mabisang serbisyo.

Ito ang laman ng House Bill 8805 na may panukalang magkaroon ng Migrant Worker Relations Commission (MWRC), isang quasi-judicial o “court-like” body na bubuuin para sa nasabing katungkulan.

Ayon kay Kabayan Party-List Representative Ron Salo at House Committee on Overseas Workers Affairs Chair, ang may-akda ng panukalang batas, ang proposed MWRC ay magiging bahagi ng Department of Migrant Workers (DMW).

Ang DMW ay binuo sa bisa ng Republic Act No. 11641, na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong December 30, 2021.

“It was initially proposed in the original draft creating the DMW in the House of Representatives,” sabi ni Rep. Salo.

Anya, nadiskaril ang orihinal na plano nang napagdesisyunan sa mga deliberasyon na magiging bahagi na lang ng isang separate bill ang pagtatatag ng MWRC, isang specialized institution para sa dumaraming kaso at disputes sa pagitang ng OFWs at kanilang recruitment agencies.

“Currently, the National Labor Relations Commission (NLRC), a quasi-judicial agency attached to the Department of Labor and Employment, resolves claims and disputes involving OFWs. Considering that the NLRC handles more than 30,000 cases annually, the cases of OFWs are subjected to potential delays and backlogs,” paliwanag ni Salo.

Sa NLRC kasi, halo-halo na ang mga kaso, local labor cases maging OFWs disputes kasama sa mahigit tatlumpung libong kaso na kanilang dinidinig, kaya nagtatagal ang kaso ng ibang OFWs.

Kung matutuloy ang pagtatatag ng MWRC, naniniwala si Salo na magkakaroon ng mas mabilis na resolusyon at patas na desisyon sa mga kaso inihain ng OFWs laban sa kanilang recruitment agencies at foreign employers.

“This expeditious process will be particularly advantageous for OFWs who must return abroad for work, allowing them to pursue their livelihoods without unnecessary delays caused by unresolved disputes,” dagdag ng mambabatas.

Ang proposed MWRC may kahalintulad na istruktura tulad ng NLRC, may sariling chairperson at may walong commissioners na hahatiin sa tatlong division na may tatlong commissioner bawat division.

Magkaroon din ng Migrant Worker Arbiters at Conciliators-Mediators sa arbitration branches upang dinggin at desisyunan ang kanilang mga kaso.

May multiple checks and balance mechanisms din upang masigurong patas at agaran ang mga hakbang at gawain ng Commission.

“The MWRC underscores our commitment to the welfare of our OFWs. We recognize the hardships they face and the sacrifices they make for the growth and prosperity of our nation. Their contributions remain integral to the nation's advancement, and the MWRC stands as a testament to the government's unwavering commitment to their well-being,“ dagdag ni Rep. Salo.

