Arestado ang dalawang babae sa isang entrapment operation sa isang fastfood restaurant sa Bustos Street sa Sta. Cruz, Manila Linggo ng hapon.

Itinuturong sangkot ang dalawang suspek sa bultuhang pamamahagi at pagbebenta ng hinihilanag shabu sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ng Bulacan at Pampanga. Nakuha mula sa kanila ang nasa 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P3,450,000.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region 3, isang undercover agent ang nakakuha ng drug deal sa mga suspek para sa pagbebenta ng kalahating kilo ng shabu at nagkasundo na magkita sa harap ng isang food chain sa Sta. Cruz.

Kinilala ang mga naarestong suspek na sina "Ain", 64 anyos at "Nor", 19 anyos. Nakuha rin mula sa kanila ang marked money na ginamit ng poseur buyer.

Inihahanda na ang pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa dalawang suspek.

- ulat ni Gracie Rutao