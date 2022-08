Mga Pinoy bumida sa "Palo para sa Kalayaan" golf tournament sa Bahrain

MANAMA - Tatlumpu’t-apat na Pilipino at banyagang golfers ang nakiisa sa “Palo para sa Kalayaan” golf tournament sa Royal Golf Club sa Bahrain kamakailan.

Naging bahagi ito ng pagdiriwang ng nakaraang Araw ng Kalayaan noong Hunyo sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Manama kasama ang Pinoy Golf sa Bahrain at Good Cause Bahrain.

Pinangunahan ni Charge d’ Affaires Anne Jalandon-on Louis ang ceremonial tee-off sa hole one ng Wee Monty course.

“We are a newly established organization here to promote the game of golf to Overseas Filipino Workers. We know that by having this interest we will be able to promote this sport and to have some social activities that can help our kababayans here (in Bahrain),” sabi ni Mauricio Dela Cruz, pangulo ng Pinoy Golfers sa Bahrain.

Kasamang pumalo ang mga opisyal ng embahada at ambassadors ng Malaysia at Indonesia at iba-ibang golfers mula sa Estados Unidos, United Kingdom, Myanmar, India at Canada.

“So I joined this tournament with my dad, this is my first tournament ever. I had a lot of fun. It feels very hot but I managed to play through it,” sabi ni Emilian Rabor, golfer.

Matapos ang tournament nagkaroon ng gala dinner kung saan hinikayat ang golfers na tuklasin ang iba-ibang golf destinations sa Pilipinas.

“The Philippines has golf destinations and I hope for our foreign friends if you have not yet done so yet will consider the Philippines as your next golf holiday,” paanyaya ni Jalando-on Louis.

Pinarangalan din ang mga nanalo sa kompetisyon. Kampeon sa All-Filipino Cup category ang 15-taong gulang na estudyante na si Charles Dela Cruz.

“To be able to win this trophy being a Filipino in a golfing community is truly a pleasure,” sabi ni Charles Dela Cruz.

Talagang nakakabilib ang Pinoy golfers sa Bahrain, patunay ito na saan mang dako ng mundo angat ang galing ng mga Pilipino.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Bahrain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

