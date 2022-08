Mga paaralan naghahanda kontra dengue

Fogging kontra dengue sa Commonwealth National High School sa Quezon City, Agosto 14, 2022. ABS-CBN News

(UPDATE) Hindi lang sa COVID-19 nag-iingat ang mga paaralan kundi pati sa dengue, lalo't higit isang linggo na lang ay balik-eskuwela na ang mga estudyante.

Sa Quezon City, tulong-tulong ang mga dating mag-aaral at Quezon City Magiting Eagles Club para linisin ang paaralan at alisin ang mga pinamumugaran ng kitikiti at lamok.

Ayaw ng magulang na si Jun Manriza na mangyari sa ibang magulang ang dinanas dati ng anak na nagka-dengue, kaya tumutulong siya.

“Ang nakakatakot po sa sakit na dengue bilang nakaranas nito sa anak, ‘yong pagsusuka, pagtatae na nade-dehydrate. ‘Yon ang dapat mapigilan. Kaya payo ko sa mga magulang, dapat gawin lahat ng pag-iwas,” ani Manriza.

“At the same time, bigyan po natin ng kaalaman ang mga bata para makaiwas sa ganitong mga karamdaman.”

Pagkatapos maglinis, may misting naman na isinasagawa o pagbuga ng droplets mula sa pinaghalong tubig at kemikal na pamatay-lamok.

“Kung hindi po natin mapupuksa ang mga lamok, magkakaroon tayo ng problema,. Hindi lang problema doon sa kabataan, magkakaroon tayo ng problema sa buong pamilya,” sabi naman ni Edward Beltran, ang pangulo ng alumni association.

Mas ligtas ang misting sa fogging o pagpapausok, ayon kay Rodel Olivares, public relations officer ng Pest Control Association of the Philippines.

Malaking bagay aniya na malakas ang suporta ng iba-ibang sektor sa paaralan.

“‘Pag malinis ang environment, hindi magti-thrive ang mga lamok. Wala namang mahirap gawin, basta tayo maglilinis at magco-conduct ng pest control,” ani Olivares.

Patuloy ang regular na fogging o pagpapausok sa ibang paaralan gaya ng Commonwealth High School. Inisa-isa ang pagpapausok sa lahat ng silid at gusali.

Halos araw-araw ang pagpapausok ng mga lokal na opisyal sa iba-ibang bahagi ng Commonwealth para masugpo ang mga lamok, ayon kay Archie Timtiman, pangulo ng alumni association ng paaralan.

Nakatakda ulit ang fogging sa ibang mga eskuwelahan sa barangay sa susunod na weekend.

Sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, meron ng 1,280 kaso ng dengue sa lungsod mula Enero hanggang Hulyo 28. Halos 130 porsiyento o higit doble ito sa bilang ng mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon.

May pito na ring namatay sa dengue sa lungsod.

Samantala, mamamahagi naman ang lungsod ng Makati ng anti-dengue kit sa mga nag-aaral sa public school, mula Kindergarten hanggang Grade 6 at mga nasa special education.

Bawat kit ay may lamang pang-iwas sa lamok gaya ng repellant lotion, wrist band, at citronella capsules.

Ayon sa Department of Health, higit 92,000 na ang mga nagka-dengue sa bansa sa unang kalahati ng 2022. Higit doble ito kumpara sa parehong panahon noong 2021.

Umabot na sa 344 ang mga namatay na nagka-dengue noong Agosto 6.

Nagdeklara na rin ng state of calamity ang ilang bayan dahil sa pagkalat ng sakit.

Nakatakdang mag-umpisa ang School Year 2022-2023 sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 22.



