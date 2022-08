Award-winning choir mula Cavite nagtanghal sa Barcelona

BARCELONA - Umani ng masigabong palakpakan at papuri ang Regina Coeli Choir ng Cavite sa kanilang pagtanghal sa Parroquia de la San Pedro Nolasco at Parròquia Internacional la Mare de Déu de Betlem sa Barcelona noong July 30 at 31, 2022.

Nagtanghal ang grupo sa mga nabanggit na parokya matapos ang kanilang partisipasyon sa 68th International Habaneras and Polyphony Competition na ginanap sa siyudad ng Torrevieja noong July 17 hanggang 23, 2022.

Ang 20-member choir ay pinamumunuan ni Renalie Aquino, ang kanilang choir director.

Una nilang kinanta na “Receive the Power” ay ang theme song ng World Youth Day 2008. Ito ang pangunang kanta ng kanilang serye ng inspirational at religious songs na nagbigay ng emosyonal na karanasan sa mga nakapakinig.

Ang Regina Coeli Choir sa Parroquia de la San Pedro Nolasco. (Barcelona PCG photo)

Kasama ang Aliados Cantantes at Coro Filipino MDBetlem sa mga talentong nagtanghal din ng religious songs sa San Pedro Nolasco at Betlem.

Pinasalamatan ni Consul General Maria Theresa S.M. Lazaro ang parish priest ng Parroquia Belem na si Father Adilson Tolentino sa pagbibigay pahintulot sa Regina Coeli Choir na magtanghal sa kanilang parokya.

Pinuri rin niya ang Regina Coeli Choir sa kanilang napakagaling na pagtatanghal. Anya ang kanilang himig ang nagpapaalala sa ganda ng kanilang sinilangang bayan.

Pinasalamatan naman ni Father Adilson ang Regina Coeli Choir sa kanilang religious hymns na pumukaw ng kanilang damdamin. Ang napakagandang pagtatanghal ng grupo ay sabay ding kinalugdan ng Filipino community, Spanish at international communities.

Ipinamalas ng Regina Coeli Choir ang kanilang galing sa pagkanta ng Filipino, Spanish, at iba pang traditional songs sa kanilang repertoire.

Sa pagtatapos ng kanilang pagtatanghal, kinanta ng grupo ang “Piliin ang Pilipinas,” bilang paanyaya sa mga banyaga na bisitahin ang tourist destinations ng Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.