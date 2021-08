Pamilyang OFW sa Riyadh nagsimula ng book pantry, mga aklat ipapadala sa Pilipinas

RIYADH - Kung nauso ang food pantry dahil sa pandemya, book pantry naman ang ginagawa ng isang pamilyang OFW sa Riyadh para may mai-donate sa mga batang mag-aaral sa Pilipinas.

Batid kasi ng pamilya Urbano na hindi pa posible ang face-to-face classes para sa mga bata. Naniniwala ang mag-asawang Jorge at Haidee Urbano na kung pumatok ang food pantry na kanilang ginawa rin noon, marami rin ang magdo-donate ng mga aklat.

Nakipag-ugnayan si Heidee sa Pinay librarian ng isang international school. Bultuhan ang donasyon ng kanilang eskwelahan.

Sari-saring donasyong aklat ang kanilang natanggap, malaking tulong sa mga mag-aaral lalo na ang mga aklat tungkol sa Math at Science

“Kasi may mga lugar like sa mga liblib na lugar na walang internet hindi makapag-afford na bumili ng magandang cellphone, itong books na ito sigurado ako na makakatulong ng malaki, “ sabi ni Jorge Urbano.

Dahil sa magandang hangarin ng mag-asawang Urbano marami na rin ang nagbigay ng kanilang mga lumang aklat.

Buhay na buhay pa rin ang bayanihan sa mga Pilipino na tumulong sa pangongolekta at para maipadala ang mga aklat sa Pilipinas.

“Nakadalawang box ako ngayon, ako yung pinakaunang dumating and then sumunod na yung iilan nating mga kababayan na pumunta rin dito,” sabi ni Brando Martinez, OFW sa Riyadh.

“Noong nag-aaral ako ng college lagi lang kami nagpupunta sa library ng mga kasama ko sa thesis to study kasi we cannot afford books, we just rent,” sabi ni Kevin Sy, OFW sa Riyadh.

Isa ring dahilan ng mag-asawa kung bakit sinimulan nila ang book pantry ay para ibalik ang interes sa pagbabasa sa ating mga kababayan at para mabawas-bawasan ang pagbababad sa gadgets ng mga kabataan.

“I would like to encourage all the parents na i-enhance din ang sarili nila magbasa ng books and i-invite din yung mga kids nila. It's a great way of bonding with your kids,” pakiusap ni Heidee.

