Mahigit 200 undocumented na batang Pilipino sa Dubai, prayoridad sa repatriation

DUBAI - Tinututukan ngayon ng gobyerno ng Pilipinas at ng isang advocacy group ang pagpapauwi ng mga undocumented at overstaying na Pilipino kabilang ang mahigit 200 na menor de edad na walang visa sa United Arab Emirates sa gitna ng pandemya.

“Yun na-report natin sa Malacañang, since March 16, 2018 to present, meron tayong 438 children, yung tinatawag nating undocumented and abandoned children. Out of it, 178 na bata ay na-repatriate na. 260 are still in the UAE. Out of the 438, ang 22, ito yung abandoned children,” sabi ni King Chopazar Belimac, founder ng OFW Helpline Global.

Karamihan sa mga ina ng nanatiling 260 na batang Pilipino sa UAE ay wala ring visa. Isa si Mutya sa mga kasong undocumented. Nang siya ay ipinanganak, inihabilin siya sa isang kasambahay, ang paghabilin ay nauwi sa tuluyang pag-abandona sa kanya ng tunay na ina.

Batang musmos pa lang si Mutya inabandona na siya ng kanyang tunay na ina, isang kasambahay ang nagpalaki sa kanya.

“Higit pa sa anak ang turingan namin. Imaginin mo, 13 years hindi ako nakauwi ng Pinas dahil sa kanya. Kasi hindi ko maiwan, alam mo naman ang sitwasyon dito, at saka yun ganitong bata, walang a-ako. Ako lang.”, sabi ni Zuhra Mislay Unas, guardian ni Mutya.

Umabot ng limang taon ang proseso ng pagpapauwi kay Mutya. Naloko noon si Unas ng mapagsamantalang kababayan na nangakong mag-aayos sana ng papel ni Mutya.

“Nabiktima pa sila ng mga kababayan nating gustong tumulong pero kinuha lang ang pera nila then na-missing na. Sinabi ko nga sa kanila na talagang dapat dumiretso kayo sa authority ng consulate, ng embahada,” kwento ni Belimac.

Buti na lang nabigyan na ng passporte si Mutya at natunton ang nanay niya sa tulong ni Belimac.

“I’m so thankful kay Ambassador Hjayceelyn Quintana, kay Consul General Paul Cortez at sa ATN, si Miss Tonet na tumutulong talaga sa atin na mapapadali itong mga proseso sa mga bata. Lalong-lalo na po si SWATT Judith na tinatawag nating Social Welfare Attache,” pasasalamat ni Belimac.

Tila nabunutan ng tinik si Mutya, hindi niya maitago ang kanyang saya dahil makakauwi na siya sa wakas sa Pilipinas.

“Masaya talaga kasi all these years, I was hoping that I can go to the Philippines and now this is the day that I’m waiting for, if nobody helped me go to the Philippines, I’ll be stuck here for like forever,” sabi ni Mutya, inabandonang batang Pilipino sa UAE.

Kahit nakauwi na sa Pilipinas si Mutya, hindi pa rin niya makakalimutan ang itinuring nyang ina ng maraming taon.

Hinding-hindi rin raw niya malilimutan ang kabutihan ng kanyang nakagisnang nanay.

“I want to tell her that I love her so much. She’s the one who took care of me,” dagdag ni Mutya.

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.