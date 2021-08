Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Katuturok lang ng ika-2 dose ng AstraZeneca vaccine si Sharon Ang sa Kaunlaran Elementary School sa Caloocan City.

Pinag-iisipan niyang magpa-booster shot, kung may pagpayag na ito.

"Willing po ako magpabooster para fully protected na po ba . . . Siyempre matanda na, madali ng mahawa gusto ko talagang protected na ako," ani Ang.

Payag ding magpa-booster shot ang street sweeper na si Mercedita Sebastian na matagal nang fully vaccinated. Importante aniyang protektdo siya lalo na't lagi siyang nasa kalsada dahil sa kaniyang trabaho.

"Ako po magpapabakuna . . . Kasi nga po para lumakas ako muli, maayos naman yung bakuna ngayon proteksyon po para sa katawan," ani Sebastian.

Muling pinaalahanan ng Department of Health (DOH) na bagama't pinag-aaralan ang pagtuturok ng booster shot ay hindi pa ito napapanahon.

"The factors that we are now considering first would be safety; wala pa hong sufficient evidence itong booster shots na ginagawa across the globe," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Pangalawa, ang dami pa ho sa ating mga kababayan ngayon dito sa ating bansa ang nangangailangan na mabakunahan na sila.

" 'Pag ipinasok po natin ang booster dosing this will again disenfranchise yung ibang mga kababayan natin na nangangailangan din ng bakuna."

Hindi rin inirerekomenda sa ngayon ang paghahalo ng magkaibang brand ng bakuna.

"Pinag-aaralan na po 'yan ng ating mga eksperto sa ngayon pero sa ngayon po wala pa sufficient evidence to ensure that there would be safety and efficacy in this strategy," ani Vergeire.

Giit ng DOH, lahat ng paraang makatutulong ay pinag-aaralan nila.

Pero ang prayoridad ngayon ay paigtingin ang pagpapabakuna ng una at ika-2 dose ng COVID-19 vaccines para makamit ang population protection. — Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News