Palasyo may tugon sa hirit na 'heart-to-heart' ng PhilHealth chief

MAYNILA — Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit na "heart to heart" na usapan ni Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) president and CEO Ricardo Morales sa gitna ng mga imbestigasyon ukol sa matinding katiwalian sa ahensiya, ayon sa tagapagsalita ng Malacañang.

Maaalalang sinabi ni Morales sa isang panayam ng TeleRadyo na hindi pa niya nakakapulong si Duterte pero nais niyang maka-usap ito nang masinsinan.

"Hindi pa pero naghahanap ako ng pagkakataon para kami ay magka-heart-to-heart," ani Morales.

Pero kahit bukas dito si Duterte, sinabi ni Presidential Spokesperson Sec. Harry Roque hindi nito mapipigilan ang iniutos ng Presidente na imbestigasyon laban sa mga tiwaling opisyal ng PhilHealth.

"Well, bukas naman po ang pinto ng Malacañang para kanino pero umuusad na po iyong imbestigasyon at sigurado naman po ako na dahil binuo iyan ni Presidente, eh magkakaroon na po iyan ng sariling buhay at sariling identity ang task force na iyan," ani Roque.

Kamakailan lang ay nagbanta ang Pangulo na "yayariin" niya ang mga sangkot sa katiwalian sa PhilHealth.

Gayunman, wala muna siyang pinangalanan kung mayroon ba siyang sisibakin sa puwesto.

Ayon kay Roque, hihintayin muna ng Pangulo ang kalalabasan ng imbestigasyon ng binuo niyang task force bago siya magdesisyon kung may gugulong na ulo sa PhilHealth.