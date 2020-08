Paglahok sa clinical trials para sa COVID-19 vaccine boluntaryo: FDA

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ipinaliwanag ng Food and Drug Administration (FDA) nitong Biyernes na hindi sapilitan ang paglahok sa clinical trials para sa bakuna laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Ito'y matapos ang anunsiyo ng gobyerno na makikilahok ang Pilipinas sa Phase III trials ng bakunang gawa sa Russia.

Ayon kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, mayroong vaccine expert panel ang Department of Science and Technology at sila ang pipili ng mga site at ospital kung saan puwedeng gawin ang mga trial.

Sa mga napiling lugar, magkakaroon umano ng ramdom selection na parang “palabunutan.” Kapag napili, itatanong kung gustong lumahok o hindi.

“Ibibigay sa inyo lahat ng possible effects—both positive and negative— and then ang inclusion in a trial is completely voluntary. Hindi mapipilit ang kahit sino na sumali sa clinical trial. 'Pag ayaw ninyo they would go to the next one hanggang makumpleto population size na gustong maisama sa isang clinical trial," sabi niya.

Hindi rin aniya puwedeng bayaran ang mga lalahok sa clinical trials.

“Very strict po ang ethics natin for clinical trial involving humans. ‘Di po talagang puwedeng binabayaran. 'Pag ganito po maaring ma-exploit ang mga taong nangangailangan at bawal pong mag-exploit or mag-take advantage wherein a person will be forced to join a clinical trial,” sabi niya.

Nauna nang pinag-iingat ng FDA ang bansa sa posibleng pagsali nito sa final stage ng clinical trials para sa bakunang dine-develop ng Russia.

Sinabi na rin ng Russian ambassador sa Pilipinas na handang mag-supply ang Moscow ng vaccine sa bansa o magkaroon ng local production.

“Hindi po tayo magre-register ng vaccine for COVID-19 unless complete po talaga 'yung phase 3 trial at makita po na talagang convincing naman 'yung kaniyang safety at efficacy,” sabi ni Domingo.

Lalahok naman ang bansa sa World Health Organization solidarity trials ng mga bakuna kontra COVID-19 pero inaayos pa kung anong vaccines ang maisasali rito.