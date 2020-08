OFWs sa Europa dismayado sa nababalitaang katiwalian sa PhilHealth

Watch more in iWant or TFC.tv

MADRID, Spain — Dismayado ang mga overseas Filipino worker (OFW) sa Europa dahil ang inaasahan nilang ahensya na tutulong sa mga naghihirap na Pilipino ay "mula ulo hanggang paa" daw ang katiwalian.

Nalulungkot si Rossel Deramas Besana sa nabulgar na umano'y anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), lalo na sa panahon ng pandemya kung saan maraming OFW ang nawalan ng trabaho at naghihirap.

Dahil daw sa anomalya sa loob ng government-owned insurance agency ay maaapektuhan ang napakaraming miyembro nito.

"Nakakalungkot po na isipin na sa gitna ng nararanasang pandemya ng Pilipinas, may ganitong sitwasyon ng corruption," ani Besana.

Panawagan ng mga OFW sa Milan, Italy, huwag nang dumagdag sa problema ngayong pandemya ang pagiging makasarili ng ilang opisyal at itigil na ang korapsyon.

"Ano ba 'yan sa nangyayari ngayon nagagawa pa ba naman nila mangurap at kuhanin ang pondo ng taumbayan na naghihirap na pare-pareho," ani Maricel Malinay.

"Nakakalungkot na dapat ito ay mailagay sa tama pero sa ngayon ay nawawala," ani Lilia Mallari.

"Napakahirap naman na kami ay bayad nang bayad tapos wala pala naman kaming papakinabangan sa PhilHealth," ani Marichelle Dimaculangan.

Una nang nagalit ang mga OFWs sa pagtaas ng kontribusyon nila nang 3 porsyento. Ginawa nang boluntaryo ang kontribusyon bagama't nagtaas pa rin ang babayarin.

Dahil na na rin sa nabulgar na mala-mafiang korapsyon sa PhilHealth, hinihiling ng mga OFW sa Paris, France na ibasura ang 3 percent premium payment nila.

"Magkaisa lahat ang OFWs na tumindig at labanan ang ganitong pakana ng rehimen o ng PhilHealth dahil kung hindi tayo titindig lalo tayong lolokohin dito dahil hindi naman natin napapakinabangan. Itong pandemic nga ni hindi tayo naka-receive ng tulong mula sa PhilHealth," ani Wilson Paguyo.

Nauna nang sinabi ng PhilHealth na hindi madaling linisin ang katiwalian sa ahensiya.

- with reports from Mye Mulingtapang, Bing Agustinez, and Sandra Sotelo Aboy