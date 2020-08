Mga tsuper naghahanda na sa napipintong face shield requirement

MAYNILA - Naghahanda na ang mga tsuper sa Metro Manila sa pagpapatupad ng istriktong pagsusuot ng face shield sa pampublikong sasakyan, oras na alisin na ang modified enhanced community quarantine sa lugar.

Ang grupo ng mga driver at operator na bumabaybay sa rutang Tandang Sora - Visayas - City Hall, may mga nakahandang face shield na ibebenta para sakaling may mga magpumilit na sumakay nang walang face shield.

"Mayroon kaming face shield na nilalaan pero for sale sa mga taong 'di tutupad. Ngayon 'yong makukulit puwede namang hindi pasakayin kasi 'yon ang batas eh," ani Jude Recio, tagapagsalita ng grupo.

Gumastos na aniya sila ng P1,200 para sa mga plastic barrier sa loob ng jeep.

Susundan naman daw nila ang lahat ng utos ng gobyerno, huwag lang daw sila ulit mahinto sa pasada.

Ganito rin ang gagawin ng mga tricycle driver, na susunod naman daw sa utos ng gobyerno.

Mananagot kasi ang operator at driver kung hindi sumunod ang pasahero, ayon sa DoTr.

“Halimbawa, hindi ka magsusuot ng face shield o face mask at mahuli na pinapasakay ng driver o operator, that is tantamount to breach of franchise conditions… Kapag 'di sinusunod ang physical distancing protocols, that is tantamount to overloading," ani Transportation spokesperson Goddess Hope Libiran.

Nilinaw rin ng ahensiya na hindi nila inutos na maglagay ng plastic barrier sa loob ng PUVs, maliban na lang sa pagitan ng driver at commuter.

Magsisimula ang mandatory face shield requirement sa Agosto 15, Sabado, sa mga lugar na napapasailalim sa general community quarantine.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News