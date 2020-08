Ilang residente sa Paco, Maynila nananawagan ng tulong sa DSWD

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nananawagan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang ilang residente ng Barangay 831, Zone 90 sa Paco, Maynila na hindi pa rin nakatatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program (SAP).

Ayon sa kanila, wala pang naipamahagi sa kanilang barangay mula sa naturang programa mula nang magsimula ang lockdown sa Metro Manila bunsod ng COVID-19 pandemic.

May mga residenteng nawalan na ng hanapbuhay at umaasa na lang sa ayuda ng lokal na pamahalaan at mga mabubuting loob.

Isa sa mga residenteng umaasang makakuha ng SAP si Larry Torrique na bukod sa wala nang trabaho ay PWD din.

Noong isang taon, naoperahan siya sa at kailangang napapalitan ang colostomy bag tuwing dalawa hanggang tatlong araw.

Pero dahil kapos na maging sa pangkain, umaabot ng isang linggo bago siya makapagpalit ng colostomy bag na nasa P450 ang halaga.

Tuwing magtatanong sa barangay tungkol sa SAP, inaabisuhan lang umano ang mga residenteng tulad niya na maghintay lang kung may darating na SAP.

Ayon kay Samuel Baldicañas, chairman ng Barangay 831, hindi kasama ang kanilang barangay sa listahan ng DSWD na mabibigyan ng SAP dahil hindi umano sila depressed area. Pero dahil may mga walang trabaho sa nasasakupan, nakiusap umano ang barangay sa DSWD para bigyan sila ng SAP forms.

Nasa 57 forms lang ang nailaan sa barangay pero wala pang kasiguraduhan kung kailan darating ang SAP. Ani Baldiciñas, naipadala na nila online ang mga SAP form na natanggap.