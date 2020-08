Gurong pumapasok para sa module nagka-COVID-19; pamilya nahawahan

BAGUIO CITY — Sa kabila ng pinagdadaanang karamdaman, naglakas-loob na magpakilala sa publiko ang public school teacher na si Norberto Rodillas matapos magpositibo sa COVID-19.

Lungkot at takot ang kaniyang naramdaman dahil positibo rin sa COVID-19 ang kanyang mga magulang at kapatid.

"Ako ay nalungkot, natakot at halos umiyak. Sa kadahilanang ang aking mga magulang at kapatid ay nasa hospital na dahil sa parehong sakit," aniya.

Hinala niya, nahawahan siya ng kanyang mga magulang, kapatid o kaya tiyahin.

Humihingi siya ng paumanhin sa mga kapwa guro, kaibigan at iba pang kakilala na kanilang nalapitan.

Unang nagka-COVID-19 ang ate ni Rodillas, na isa ring guro at pumapasok noon para ihanda ang mga module para sa nalalapit na pagbubukas ng klase.

Ayon sa pamahalaang lungsod, posibleng dito nahawa si Rodillas.

"His older sister contracted the virus while working— preparing the modules with the other teachers in preparation for the resumption of classes. Then one after the other, the other members of the family tested positive," ayon sa public information office ng Baguio City.

Sa kanilang pamilya, ang kanyang 2 pamangkin na lang ang hindi nagkasakit. Dahil dito, isinailalim sa hard lockdown ang mga barangay kung saan sila nakatira.

Sa ngayon, 28 barangay na ang may mga purok na naka-lockdown.

Hanggang noong Huwebes, 214 na ang kabuuang bilang ng naitlang COVID-19 cases sa lungsod.