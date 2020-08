Grupo ng mga employer sang-ayon sa face shield requirement sa mga opisina

MAYNILA - Sumang-ayon ang grupo ng mga employer sa pagpapasuot ng face shield sa mga opisina.

Ito ay matapos iutos ng gobyerno na kailangan nang magface shield ang mga empleyado simula Agosto 15.

Ayon sa Employers' Confederation of the Philippines, magsisilbing dagdag-proteksyon ang face shield laban sa pagkalat ng COVID-19 sa mga opisina.

"Okay lang na i-require nila because unang una mura lang naman one time lang so it's not going to be a problem," ani Sergio Ortiz Luis, pangulo ng ECOP.

Ang mga drugstore, gaya ng Mercury Drugstore, hihintayin muna ang utos ng Department of Trade and Industry o mga lokal na pamahalaan kung magiging mandatory ang pagsuot nito.

Samantala, ay nagsimula nang bumili ng mga face shield ang ilang mamimili.

Nasa P50 ang bentahan sa SM Hypermarket at may parating pang dagdag-suplay sa ibang SM Supermarkets.

Sa Handyman sa Robinson's Galleria, naabutan ang isang grupo ng mga empleyado na namimili.

Sa susunod na linggo darating ang suplay ng face shield ng Mercury Drugstore, habang paparating ang stock ng Puregold na hindi lalagpas ng P50 kada isa.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News