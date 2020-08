Clinical trial ng 'Sputnik' vaccine sa mga Pinoy posible sa Nobyembre: investors

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay makakapagsimula na ang clinical trials ng Russian COVID-19 vaccine sa Pilipinas at iba pang bansa tulad ng Brazil, Saudi Arabia at United Arab Emirates.

Kung mabilis ang pag-usad nito, maaaring magamit na ng publiko ang bakuna bago matapos ang taon, ayon sa Russian Direct Investment Fund (RDIF) ng gobyerno ng Russia.

Ang RDIF ay isang investment group sa ilalim ng Russian government na nagpopondo sa pag-develop ng tinatawag na Sputnik vaccine ng Russia.

"If we work very closely with your regulators, if we work very closely with your health minister, we can actually make the vaccine available to Philippines as early as November or early December," ani RDIF CEO Kirill Dmitriev.

Ayon sa RDIF, gusto talaga ng Russia na masubukan ng mga

Pilipino ang bakuna.

Malaking balita ngayong linggo ang pagbigay ng regulatory approval ng Russia sa kanilang bakuna kahit hindi pa ito dumadaan sa phase 3 trials.

Pero nilinaw nila na ang pag-apruba ay para lamang sa emergency use ng kanilang health workers.

Pinaalala din ng Department of Health (DOH) na hindi lang Russia ang kausap ng gobyerno pagdating sa bakuna laban sa COVID-19.

Ayon sa DOH, inaaral na rin ngayon kung paano makakapag-manufacture ng bakuna sa Pilipinas, na isa sa mga posibilidad kung matuloy ang pagkuha ng bakuna sa Russia.

Siniguro naman ng RDIF na susuriing mabuti ang bakuna nila bago ibigay sa publiko lalo’t umabot na umano ng 1 bilyong dosage ang request ng iba’t ibang bansa sa Russia.