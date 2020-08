Bilang ng mga nagka-COVID-19 sa Pilipinas sumampa na sa higit 153,000

MAYNILA — Karagdagang 6,216 COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health (DOH) nitong Biyernes, dahilan para sumampa na sa 153,660 ang kabuuang bilang nito sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, 79,813 dito ang active cases, habang 81 duplicates ang inalis sa total case count.

Sa mga bagong kaso, pinakaraming naitala ang Metro Manila, na may 3,848 cases, Calabarzon na may 1,016 cases, at Central Luzon na may 311 cases.

Samantala, 278 returning overseas Filipinos din ang kasama sa mga karagdagang kaso.

Sa datos, 71,405 na ang gumaling sa COVID-19 matapos madagdagan ng 1,038 recoveries.

Labing anim naman ang nadagdag sa namatay sa sakit kaya't 2,442 na ang total deaths.